الأردن يسجل خامس وفاة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل ثالث حالة وفاة هذا العام بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، هي الخامسة منذ عام 2012.

وقالت الوزارة في بيان إن "الوفاة الجديدة بفيروس كورونا حصلت أمس السبت لرجل خمسيني يعمل في أحد المستشفيات الخاصة كانت الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وأدخل على أثر ذلك إلى مستشفى الأمير حمزة (في عمان) السبت الماضي لغرض العلاج".

وأضاف البيان أنه بهذا "وصل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى خمس وفيات، وأن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الأردن بلغ تسع إصابات حتى الآن".

وسجل الأردن حالتي وفاة عام 2012 وحالتي وفاة في فبراير ومايو الماضيين.

وكورونا من سلالة فيروس سارس المسبب للالتهاب الرئوي الحاد، والذي أدى إلى وفاة 800 شخص في العالم العام 2003.

ويسبب هذا الفيروس التهابات في الرئتين مصحوبة بحمى وسعال وصعوبات في التنفس ويؤدي أيضا إلى توقف عمل الكليتين، وليس هناك حاليا أي لقاح ضد هذا الفيروس.

والسعودية هي البؤرة الأولى لهذا الفيروس، حيث سجلت 483 إصابة، أدت 142 منها إلى الوفاة، منذ ربيع 2012.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنها ستعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء حول فيروس كورونا، بينما يثير تزايد حالات الإصابة بالمرض القلق في دول عدة.

وقال متحدث باسم المنظمة إن "ازدياد عدد الحالات في بلدان مختلفة يثير تساؤلات"، مذكرا بأن المنظمة عقدت أربعة اجتماعات طارئة منذ بدء الأزمة، كان آخرها في ديسمبر الفائت.

ومن جهتها، طلبت وزارة الصحة السعودية تعاون خمس شركات لإنتاج الأدوية لإيجاد لقاح ضد الفيروس، وأفادت دراسة نشرت نهاية فبراير في الولايات المتحدة وأخرى قبل أيام في فيينا، أن الجمال تعتبر ناقلة لفيروس كورونا.