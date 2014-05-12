بوكو حرام بالفيديو: هذه شروطنا لإطلاق سراح 200 فتاة

بثت جماعة "بوكو حرام" النيجيرية فيديو جديداً ظهرت فيه حوالي 100 فتاة، وأكدت الجماعة أنهن الطالبات المخطوفات في منتصف أبريل من شمال شرق البلاد، وقالت إنهن أصبحن مسلمات، وإنها لن تفرج عنهن إلا مقابل معتقلين من عناصرها.

ووفق "الديلي ميل" تحدث أبو بكر شيكاو زعيم بوكو حرام طوال 17 دقيقة في شريط الفيديو، للتأكيد على ضرورة إطلاق سراح سجناء الجماعة المعتقلين منذ أربعة اعوام مقابل الإفراج عن الفتيات اللاتي أجبرن على اعتناق الإسلام على حد قوله وفق الصحيفة البريطانية.

ثم ظهرت في الشريط حوالي 100 فتاة من أصل 276 مختطفات، يرتدين الحجاب ويقرأن القرآن في مكان لم يحدد، وقد أكد زعيم الجماعة أنهن من التلميذات اللواتي خطفن في 14 أبريل في شيبوك شرق بورنو (شمال شرق)، حيث تعيش مجموعة كبيرة من المسيحيين.

ومن جانبه، رفض وزير الداخلية النيجيري إطلاق معتقلين من أعضاء جماعة بوكو حرام مقابل الإفراج عن أكثر من 200 تلميذة خطفن رهائن، كما طالب أبو بكر شيكاو زعيم الجماعة في شريط الفيديو.

وقال عبدو مورو "ليس على بوكو حرام والمتمردين أن يضعوا شروطهم"، و"من غير الوارد تبادل شخص مقابل آخر"، وردا على سؤال عما إذا كان يرفض مثل هذا الشرط، أجاب الوزير "بالتأكيد".

وكانت جماعة "بوكو حرام" اختطفت الفتيات في 14 أبريل المنصرم من مدرستهن في شمال شرق نيجيريا.