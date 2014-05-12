جوبا تتهم مشار بعجزه عن ضبط قواته لوقف النار

اتهمت حكومة جنوب السودان، الاثنين، نائب الرئيس السابق، رياك مشار، بعدم ضبط قواته المتمردة التي تخوض معارك مع الجيش منذ منتصف ديسمبر، مشيرة إلى هجمات جديدة رغم توقيع اتفاق جديد، الجمعة، لوقف النار.

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير ومشار، مساء الجمعة، في أديس أبابا "اتفاقاً لحل الأزمة في جنوب السودان، يشمل تعهداً بوقف الأعمال الحربية"، لكن قواتهما تبادلت الاتهامات اعتباراً من الأحد بعدم الالتزام بوقف النار.

وأعلن وزير الدفاع، كول مانيانغ، أن القوات الموالية لمشار شنت منذ مساء الأحد هجوماً جديداً ضد الجيش في ولاية أعالي النيل النفطية (شمال-شرق)، مؤكداً أن القوات الحكومية تلقت الأمر "بعدم شن هجوم، وإنما بالدفاع عن نفسها فقط".

وقال "الواقع أن مشار لا يسيطر على قواته. إنها قوات غير منتظمة مثل الجيش الأبيض" ميليشيا المدنيين من اتنية النوير التي يتحدر منها مشار، والتي لها عداوات قديمة مع اتنية الدينكا التي ينتمي إليها كير.

وقال الوزير إن "الجيش الأبيض مؤلف من مدنيين مسلحين وهم لا يعلمون حتى إنه تم توقيع اتفاق لوقف الأعمال الحربية، ولم يعرفوا به، وهم الذين يشنون الهجمات".

ولم يتسن الاتصال على الفور بالقوات الموالية لمشار.