قمة فرنسية محتملة مع قادة أفارقة لبحث الوضع بنيجيريا

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الأحد، عن احتمال عقد قمة تضم عددا من القادة الأفارقة لمناقشة الوضع الأمني في نيجيريا والمنطقة المحيطة بهذا البلد.

وأضاف هولاند في تصريح أدلى به من باكو عاصمة أذربيجان، حيث يقوم بجولة في دول القوقاز، "اقترحت مع الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان عقد اجتماع للدول المجاورة لنيجيريا".

وأوضح بعض مرافقي هولاند، أن الهدف من الاجتماع هو بحث المسائل الأمنية، وخصوصا ممارسات جماعة بوكو حرام الإسلامية، مضيفة، أن الاجتماع "سيعقد السبت المقبل في حال كانت الدول المعنية بالأمر موافقة على ذلك".