لبنان: هدوء حذر في عين الحلوة بعد مواجهات دامية

خيم هدوء حذر داخل مخيم عين الحلوة في لبنان، بعد اشتباكات شهدها المخيم إثر شيوع خبر وفاة الجريح الفلسطيني علاء الدين علي حجير، التابع لـ"فتح الإسلام" الذي جرح منذ ثلاثة أيام، في منطقة الشارع الفوقاني في المخيم.

وقامت مجموعة من الأنصار بإطلاق النار في الهواء، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بين "مجموعة بلال بدر" و"مجموعة طلال الأردني"، أدت إلى سقوط أربعة جرحى، هم: محمد حجير، وكمال داود، وعلي الشهابي وعلي عويد وجروحهم مختلفة، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات الميدانية في المخيم.

ولتطويق الأزمة، قامت اللجنة الأمنية الفلسطينية باتصالات مكثفة لإعادة الهدوء إلى منطقة الاشتباكات.

ومن جهتها، أفادت رابطة الإعلاميين الفلسطينيين، نقلاً عن وكالة "معا" أن الاشتباكات التي حصلت ظهر الاثنين في المخيم، حاصرت أكثر من 200 طفل داخل روضتهم في معهد مرشد الواقع في الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة في صيدا.

وأفادت الرابطة من مصدر فلسطيني عن مساعٍ مكثفة أجرتها قيادة الفصائل الفلسطينية بالتنسيق مع القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة لوقف الاشتباكات وإعادة الأمور إلى طبيعتها.