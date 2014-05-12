مبادرة غربية أممية لدفع اختيار رئيس للبنان

يستعد ممثل الأمم المتحدة الخاص في لبنان "ديريك بلامبلي" لإطلاق دعوة غربية ودولية لانتخاب الرئيس اللبناني في موعده على قاعدة تحييد المرشحيْن المتصادمين في سباق رئاسة الجمهورية ميشال عون وسمير جعجع.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصار دبلوماسية غربية أن تعاظم المخاوف من تعذر انتخاب رئيس جديد استدعى مبادرة سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل بحضور بلامبلي لممارسة ضغط معنوي على الكتل السياسية الرئيسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي للاستفادة من الوقت المتبقي على انتهاء فترة الرئيس ميشيل سليمان في الخامس والعشرين من مايو الحالي.

ويرى مراقبون أنه من دون هذه المساعي قد لا تكون الجلسة الرابعة للمجلس النيابي المقررة الخميس المقبل أفضل حالا من الجلسات السابقة.

وأكدت المصادر نفسها ان المجتمعين في «الإسكوا» توافقوا على الخطوط الرئيسة للبيان الذي سيصدر عنهم، وربما قبل يوم الخميس موعد عقد الجلسة الرابعة لانتخاب الرئيس، وارتأوا تكليف بلامبلي مهمة اذاعة البيان نظراً إلى موقعه المعنوي والأممي الذي يشغله باعتباره الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.