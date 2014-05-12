مقتل ستة من القاعدة بغارة لطائرة بدون طيار في صنعاء

قتل ستة عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة الاثنين في غارة شنتها طائرة بدون طيار يعتقد أنها أميركية قرب مأرب شرق صنعاء، كما أفادت مصادر قبلية.

وقال أحد المصادر إن الطائرة استهدفت سيارة قرب قرية الحصون شرق مأرب، ما أدى إلى مقتل ركابها الستة "وهم أعضاء في القاعدة".

وهو أول هجوم بطائرة بدون طيار منذ إطلاق الجيش اليمني في 29 أبريل هجوما ضد مقاتلي القاعدة.

وبعد تكثيف اعتداءات القاعدة ضد قوات الأمن، أطلق الجيش هذا الهجوم واسع النطاق لطرد عناصر التنظيم من مخابئهم في محافظتي شبوة وابين الجنوبيتين، حيث استعاد مواقع مهمة وقتل عشرات المقاتلين.

وفي منتصف أبريل أوقعت سلسلة غارات بطائرات بدون طيار أميركية وعمليات للجيش اليمني ضد قواعد ومعسكرات تدريب للقاعدة في هذه المناطق حوالي 60 قتيلا في صفوف التنظيم المتطرف.

والولايات المتحدة، حليفة اليمن في مكافحة الإرهاب، هي الوحيدة التي تملك طائرات بدون طيار في المنطقة.