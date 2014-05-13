عشرات القتلى والجرحى بانفجار 6 سيارات في بغداد

قتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من أربعين بجروح، في سلسلة تفجيرات بـ6 سيارات مفخخة استهدفت، اليوم الثلاثاء، مناطق ذات غالبية شيعية في بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثين آخرين بجروح في هذه الهجمات.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة، رفض الكشف عن هويته، إن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة بجروح في انفجار سيارتين مفخختين عند مديرية شرطة المرور في منطقة البلديات، في شرق بغداد".

وأضاف "قتل رجل وامرأة وأصيب ثمانية بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر" ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد.

وتابع "قتل ثلاثة من المارة وأصيب 11 بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة جميلة" في شمال شرق بغداد.

وفي هجوم آخر بانفجار سيارة مفخخة رابعة، قتل شخص وأصيب ستة بجروح في منطقة الكرادة، في وسط بغداد، وفقاً للمصدر نفسه.

وأضاف المصدر أن شخصاً قتل وأصيب تسعة بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة أور، في شمال شرق بغداد.

وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا.