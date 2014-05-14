نفي اغتيال مستشار وزير الدفاع اليمني في شبوة

نفى مراسل "العربية" في صنعاء نبأ اغتيال مستشار وزير الدفاع اليمني و4 من مرافقيه في شبوة، في كمين نصبه مسلحون من تنظيم القاعدة، بالقرب من مدينة عزان في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

وكانت أنباء قد أكدت مقتل المستشار بعد تجدد الاشتباكات بشكل عنيف صباح، اليوم الأربعاء، في عزان بمحافظة شبوة.

وعلى صعيد متصل، قتل 16 شخصاً من عناصر القاعدة و7 من الجيش في اشتباكات وقعت بين الطرفين فجر اليوم أفشل خلالها الجيش اليمني هجوما للقاعدة استهدف من خلاله استعادة السيطرة على مدينة عزان في محافظة شبوه شرق اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية أن اشتباكات دارت بين الطرفين لعدة ساعات أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى في صفوف القاعدة والجيش وتدمير 5 سيارات وإلحاق الضرر بعدد من المنازل والممتلكات الخاصة في المدينة.