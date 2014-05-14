لائحة اتهام بحق عربي إسرائيلي انضم إلى "داعش"

أعلنت مصادر أمنية وقضائية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد شاب عربي إسرائيلي بعد ذهابه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) هناك وتلقيه تدريبات مع جهاديين.

وقال الادعاء إن أحمد شوربجي (23 عاما ) من أم الفحم شمال إسرائيل غادر مع ثلاثة آخرين من عرب إسرائيل في 16 من يناير الماضي الى تركيا ثم عبروا إلى سوريا.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) أنه تم اعتقال شوربجي لدى عودته الى إسرائيل في 20 من أبريل الماضي.

وقال الشين بيت إن الشاب انضم هناك الى تنظيم داعش، وهي إحدى المجموعات الأكثر تطرفا في مجموعات الجهاد العالمي النشطة حاليا في سوريا.

وأضاف الشين بيت إن الشاب خضع لتدريبات عسكرية مع داعش "وشارك في معركتين على الأقل" ضد قوات النظام السوري بالإضافة الى أنشطة أخرى بما في ذلك على الحدود مع العراق.

واتهم شوربجي الأربعاء في محكمة في مدينة حيفا بمغادرة إسرائيل بشكل غير قانوني والخضوع لتدريبات عسكرية محظورة.

وأكد الشين بيت أن "ظاهرة مغادرة عرب إسرائيليين إلى سوريا تمثل خطرا كبيرا بالنسبة لإسرائيل".



