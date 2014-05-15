الرئيس اليمني: الحرب مفتوحة ضد "القاعدة"

أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن المعركة مع تنظيم القاعدة مفتوحة، وعلى القوات المسلحة والأمن الاستعداد لحملات تطهير وملاحقة ضد تنظيم القاعدة في محافظات مأرب والبيضاء إلى جانب أبين وشبوه.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة الأمنية العليا، والذي خصص لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وتقييم نتائج العملية العسكرية في شبوة وأبين، حيث أشاد الرئيس هادي بالمعنويات العالية والروح القتالية لقوات الجيش والأمن خلال تلك العملية.

وقال: "إن الجميع يعرف أن العدوان الهمجي والغاشم لتنظيم القاعدة وصل إلى العاصمة صنعاء، ولابد من العمل على استئصال الإرهاب بكل ما هو ممكن".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل ضابطين في الجيش، هما العميد محسن حسين سعيد القطيبي، والعقيد صالح عمر المشجري رئيس فريق الهندسة العسكرية في اللواء الثاني مشاة بحري.

وأوضحت الوزارة أنهما قتلا خلال مواجهات مع عناصر القاعدة في منطقتي عزان وميفعة في محافظة شبوة.