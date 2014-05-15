السودان.. حكم بإعدام طبيبة ارتدت واعتنقت المسيحية

حكمت محكمة في الخرطوم، اليوم الخميس، بالإعدام على سودانية تبلغ من العمر 27 عاماً بعد إدانتها بالردة واعتناقها الديانة المسيحية، على الرغم من دعوات السفارات الغربية إلى احترام الحرية الدينية.

وقال القاضي عباس محمد الخليفة، متوجهاً إلى الشابة السودانية باسم عائلة والدها المسلم "أمهلناك ثلاثة أيام للعودة إلى إيمانك.. لكنك أصررت على عدم العودة إلى الإسلام وأحكم عليك بالإعدام شنقاً".

وقالت منظمة العفو الدولية إن السودانية الحامل في شهرها الثامن مسجونة حالياً مع ابنها البالغ من العمر 20 شهراً، وطالبت بالإفراج عنها فوراً.

وحكم على مريم يحيى إبراهيم إسحق - الاسم الذي اتخذته بعد اعتناقها المسيحية -- بمئة جلدة بتهمة "الزنى".

وعند إعلان الحكم لم تبدِ المرأة أي رد فعل، وخلال الجلسة وبعد خطاب طويل لرجل دين مسلم سعى إلى إقناعها، ردت بهدوء على القاضي "أنا مسيحية ولست مرتدة".