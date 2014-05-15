زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب وسط الفلبين

وقع زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل جزيرة كبيرة وسط الفلبين، الخميس، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، كما لم يتم إصدار تحذير باحتمال حدوث تسونامي.

وقال المركز الأميركي الجيولوجي لرصد الزلزال، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع في بحر سولو على بعد 38 كلم قبالة ساحل جزيرة نيغروس الجنوبية الغربية.

ووقع الزلزال على عمق 53 كلم. وقال معهد البراكين والزلازل في الفلبين، إنه لا يتوقع حدوث أية إضرار. وقدر المعهد قوة الزلزال بنحو 6.3 درجة.

وقال أدموندو فيلشيس، المسؤول في مكتب الدفاع المدني في المنطقة، إن الموظفين في جزيرة نيغروس لم يبلغوا عن أية إصابات أو أضرار.