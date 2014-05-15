عاصفة تغرق عبارة تقل مئات الركاب في بنغلادش

غرقت عبارة مكتظة بالركاب بعد انقلابها في وسط بنغلادش، الخميس، بسبب عاصفة، ما أدى إلى مقتل 12راكب على الأقل وفقدان المئات، بحسب ما أفادت الشرطة.

وصرح مسؤول الحكومة المحلية، سيف الحسن، "بدأنا نتلقى أرقاما متباينة حول عدد الركاب الذين كانوا على متن العبارة عند غرقها، ولكن العدد قد يتراوح بين 200 و350 راكبا".

وأضاف أنه تم انتشال تسع جثث حتى الآن، وقد وقع الحادث في نهر ميغنا في مقاطعة مونشيغانج على بعد نحو 50 كلم جنوب العاصمة دكا.

وأكد رئيس الشرطة المحلية، فردوس أحمد، انتشال الجثث التسع، والتي تضم امرأتين على الأقل.

وكانت السفينة متوجهة من دكا إلى مقاطعة شارياتبور الجنوبية عندما واجهت مشاكل وغرقت منتصف بعد الظهر.

وقال أحمد "إن العبارة أصبحت بكاملها تحت الماء، ونحن نحاول الآن رصد مكانها"، مضيفا أن سفينة إنقاذ وغواصين توجهوا من العاصمة إلى الموقع.

وتجمع المئات من أقارب الركاب على ضفاف النهر، فيما وضعت الجثث على الأرض بانتظار التعرف إلى أصحابها، وفق أحمد.

ونقلت صحيفة إلكترونية محلية عن أحد الناجين، واسمه عبدالرزاق، قوله إن العبارة واجهت عاصفة فجأة، وغرقت خلال دقائق.

وتكثر حوادث العبارات في بنغلادش التي تضم أكثر من 230 نهرا.

ويقول الخبراء إن سبب هذه الكوارث هو ضعف صيانة العبارات وأخطاء في التصميم والاكتظاظ.

وغالبا ما تضرب عواصف بنغلادش في بداية أشهر الصيف قبل الرياح الموسمية في الأسبوع الأول من يونيو.