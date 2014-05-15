قبل أيام من نتائج الانتخابات.. انفجاران يهزان بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين بانفجارين انتحاريين، أحدهما بسيارة مفخخة قرب مقر رئيسي للشرطة في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وأوضح العميد سعد معن المتحدث باسم الوزارة أن "التفجير الأول وقع بسيارة مفخخة بعد أن اكتشفت القوات الأمنية الانتحاري قرب حاجز تفتيش لقيادة استخبارات الشرطة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين عناصر الأمن".

وأضاف أن "انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه على بعد مئتي متر من التفجير الأول، عند مطعم شعبي يقع قرب المحكمة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين".

وكان مصدر أمني أعلن في وقت سابق مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة قرب قيادة شرطة النجدة الذي يجاور عدة مستشفيات ومحكمة.

ويشهد الشارع الذي وقع فيه الانفجار ازدحاماً شديداً لوجود مستشفى عام للأطفال وأكبر مستشفى لأمراض العظام في البلاد.

وتأتي الهجمات بعد يومين من سلسلة هجمات دامية في البلاد، أسفرت عن مقتل 25 شخصاً ونحو مئة جريح بانفجار عشر سيارات مفخخة معظمها استهدفت أحياء ذات غالبية شيعية في بغداد.

وتأتي هذه الاعتداءات أيضاً قبل أيام على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من أبريل الماضي، وهي الأولى منذ رحيل القوات الأميركية عن العراق نهاية عام 2011.

ويشهد العراق منذ أكثر من عام أسوأ موجة أعمال عنف منذ النزاع الطائفي بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008.

وقتل أكثر من 3300 شخص في أعمال العنف اليومية منذ بداية العام الحالي، وفقاً لحصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.