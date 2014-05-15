مصرع فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي

قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات وقعت بالقرب من سجن عوفر العسكري قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، حسبما أعلنت مصادر طبية وأمنية فلسطينية، اليوم الخميس.

وقالت مصادر طبية إن الشاب محمد عودة (17 عاما) توفي بعد نقله إلى المستشفى على إثر إصابته برصاصة في صدره عقب مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من سجن عوفر.

وأضافت أن الشاب مصعب نوارة (20 عاما) قضى في المستشفى بعد إصابته برصاصة في صدره.

وفي ذكرى مرور 66 عاما على النكبة، اندلعت اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في أماكن متفرقة منها بالقرب من سجن عوفر العسكري قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

