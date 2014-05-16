اليمن.. توقيف انتحاريين بينهم أجانب قدموا من سوريا

كشفت السلطات اليمنية عن تمكن أجهزتها الأمنية من إحباط سلسلة عمليات انتحارية، كان تنظيم القاعدة قد وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذها داخل العاصمة صنعاء.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية، الخميس، إن الأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة تمكنت من إفشال وإحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كان يخطط تنظيم القاعدة للقيام بها داخل أمانة العاصمة, وذلك منذ بدء العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش والأمن لدك المعاقل الإرهابية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد، وبالتعاون مع اللجان الشعبية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة فإن تلك العمليات المخطط لها كانت تستهدف منشآت حكومية حيوية ومقرات أمنية وعسكرية، وكذا بعض السفارات الأجنبية.

وذكر موقع الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية الانتحارية وبينهم عدد من الأجانب الذين قدموا من سوريا، الأمر الذي حال دون تنفيذ عملياتهم الإجرامية داخل العاصمة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش اليمني حربه على تنظيم القاعدة وخصوصاً في أبرز معاقل التنظيم بمحافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع عن قيام سلاح الجو اليمني بشن سلسلة غارات على مواقع لتنظيم القاعدة في محافظة شبوة جنوب اليمن، ما ألحق خسائر فادحة بهذا التنظيم، في وقت أعلن فيه قائد عسكري يمني بارز عن تدمير مخزن ذخيرة تابع للقاعدة وتطهير مدينة عزان من مسلحي التنظيم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن المتحدث العسكري قوله إن "مقاتلي الجيش تمكنوا من تطهير المزارع والمرتفعات المحيطة بمدينة عزان بشبوة بالكامل وأن كافة تلك المناطق أصبحت آمنة، وتحت سيطرة القوات المسلحة والأمن والمواطنين". وأشار إلى تدمير مخزن ذخيرة في عزان في منزل يعود لأحد قادة القاعدة.