صنعاء تلقي القبض على خبير تصنيع الأسلحة في "القاعدة"

قالت السلطات اليمنية إنها ألقت القبض على خبير صناعة الأسلحة والمتفجرات في تنظيم القاعدة، وهو كان ضمن قائمة أبرز المطلوبين أمنيا منذ عدة سنوات.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج (جنوب البلاد)، تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب أمني اسمه محمد حسن جعفر دهيس ولقبه (عوكل) قالت الأجهزة الأمنية إنه يعد أبرز خبراء صناعة المتفجرات وتجهيز العبوات الناسفة لدى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقراً له.

وبحسب مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية، فإن المتفجرات والعبوات الناسفة التي استخدمتها العناصر الإرهابية في محافظة لحج في وقت سابق هي من صنع يديه، مشيرة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (عوكل) في عملية أمنية نوعية، تميزت بالدقة وحسن الأداء.

ولفت موقع الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية قد قامت بالتحفظ على خبير صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة على ذمة إجراءات التحقيق.

وفي ذات السياق، أعلنت الداخلية، اليوم الجمعة، توقيف 9 أفراد آخرين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في عدة مدن تشهد أعمال عنف بين الجيش ومقاتلي التنظيم المتشدد.

ونوهت بأن من بينهم 5 عناصر تم إلقاء القبض عليهم في مفرق الصعيد وعزان بمحافظة شبوة جنوب البلاد، و4 أشخاص يشتبه في انتمائهم للقاعدة تم ضبطهم عند نقطة تفتيش في بلدة ميكراس بمحافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة صنعاء، قادمين من أبين.

وتخوض القوات المسلحة اليمنية منذ أكثر من أسبوعين مواجهات عنيفة مع عناصر القاعدة في محافظتي شبوة وأبين جنوب البلاد.

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أكد يوم الخميس، أن الجيش سيوسع من عملياته لتشمل مناطق أخرى غير شبوة وأبين اللتين شهدتا أضخم تواجد للقاعدة، وأن من بين تلك المناطق البيضاء ومأرب.