عسيري: لا يوجد أي حظر على سفر السعوديين إلى لبنان

صرح السفير علي عواض عسيري، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، بأنه تلقى تطمينات بشأن الوضع الأمني في لبنان، آملاً أن يشهد لبنان صيفاً استثنائياً هذا العام.

ونفى عسيري كذلك، في مداخلة مع قناة "mbc"، وجود أي حظر سعودي على سفر المواطنين إلى لبنان، مؤكداً أن ما حصل هو أن المملكة نبهت مواطنيها من السفر إلى لبنان جراء الأحداث التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية مؤخراً.

وشدد عسيري على أنه لا يوجد حظر على سفر السعوديين إلى لبنان، لكن انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على أمن وسلامة مواطنيه بعد الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان منذ فترة، فقد صدر تحذير - لا حظر - من السفر للبنان.

وأشار عسيري إلى أن زيارات الكثير من السعوديين، لاسيما الطلبة والمرضى منهم، لم تنقطع عن لبنان في الفترة الماضية، إلا أن البعض الآخر كانوا حريصين على تجنب السفر إلى لبنان في تلك الفترة.

وأضاف السفير السعودي أنه اجتمع مع وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، حيث تم إطلاعه على الخطة الأمنية التي تنفذها الحكومة اللبنانية، تلك الخطة التي بدأت تؤتي ثمارها.

وقال: "مازلنا نراقب مدى فعالية هذه الخطة، ونأمل من مواطنينا عندما يأتون إلى لبنان أن يكونوا أيضاً حذرين، وأن يكون تجولهم في الأماكن العامة بحذر"، مشيراً إلى أنه حصل من وزير الداخلية، وكذلك وزير السياحة اللبناني، على تطمينات بضمان سلامة وأمن المواطن السعودي على الأراضي اللبنانية.

وبسؤاله عن أوضاع المساجين السعوديين في لبنان، قال عسيري إنه لا يوجد أكثر من 12 سجينا سعوديا في السجون اللبنانية، مؤكداً أن السفارة السعودية تتابع أحوالهم بشكل يومي، حيث يتم تزويدهم باحتياجاتهم من الدواء والغذاء، وكذلك عرضهم على الأطباء إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أن قضايا السجناء مختلفة، وقد ناقش هذا الأمر مع وزير الداخلية اللبناني، حيث إن بعض السجناء قد تأخرت محاكماتهم، مؤكداً حصوله على وعد بأن يتم بحث الأمر مع وزير العدل اللبناني للتسريع بمحاكماتهم.

وبخصوص الشكاوى من المبالغة في أسعار الإقامة في الفنادق بلبنان، وكذلك أسعار تأجير السيارات للسعوديين، قال عسيري إنه طرح ذلك الموضوع مع وزير السياحة اللبناني، وتلقى منه وعداً بأن يهتم بذلك الموضوع بنفسه، مشدداً على أهمية معاملة المواطن السعودي مثله مثل أي سائح من جنسية أخرى يأتي إلى لبنان، وفق المعايير والأسعار التي تحددها الجهات المعنية.