تركيا: اعتقال 18 شخصاً بتهم الإهمال في كارثة المنجم

اعتقلت الشرطة التركية، الأحد، 18 شخصاً متهمين بالإهمال على خلفية كارثة المنجم الأسبوع الحالي، ومن بينهم مسؤولون تنفيذيون في إدارة المنجم، وفق وسائل إعلام محلية.

وانتهت عمليات الإغاثة، السبت، بعدما تم إخراج آخر جثتين في كارثة تعتبر الأسوأ في البلاد، وأسفرت عن مقتل 301 شخص.

وأعلن وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، أن حريقاً شب، أمس السبت، في جزء من منجم قتل فيه قرابة 300 عامل في أسوأ حادث بقطاع التعدين في تركيا، مما أعاق جهود البحث عما يصل إلى ثلاثة عمال يعتقد أنهم مازالوا محاصرين داخل المنجم.

وأضاف الوزير للصحافيين أن جثث 15 عاملاً انتشلت الليلة الماضية، ليرتفع عدد القتلى بذلك إلى 299، وأن نحو ثلاثة عمال مازالوا في المنجم.

إلى ذلك، أثارت الكارثة التي وقعت في منجم سوما في تركيا موجة جديدة من الغضب على رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ، رجب طيب أردوغان، قبل الانتخابات الرئاسية، في حين تتواصل الجهود لانتشال جثث العمال من المنجم المنكوب.