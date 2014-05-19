ائتلاف المالكي يفوز بانتخابات العراق دون أغلبية

فاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، لكن بدون الحصول على غالبية في نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من أبريل الماضي.

وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية في مؤتمر صحافي الاثنين أن ائتلاف دولة القانون فاز بـ92 مقعدا من أصل 328 في البرلمان.

ونال أكبر عدد من المقاعد في عشر محافظات، أبرزها بغداد، حيث حصل على ثلاثين مقعداً.

وقالت المفوضية إنه تم إلغاء نتائج أكثر من 300 مركز خوفا من التلاعب من أصل 60 ألفا، ودعا رئيس المفوضية السياسيين إلى قبول النتائج، والطعن بالنتائج بشكل رسمي.

وفي بغداد، أفرزت نتائج ائتلاف دولة القانون حصولها على مليون و74 ألف صوت. وحصل ائتلاف الوطنية على 10 مقاعد. بينما حصل ائتلاف الأحرار على 6 مقاعد. وحصل ائتلاف المواطن على خمسة مقاعد، وحصل تيار النخب على ثلاثة مقاعد، وحصل ائتلاف العربية على مقعد واحد في العاصمة.

وكانت عمليات عدّ وفرز النتائج قد أرجئت لمدة أسبوع اثر الشكاوى والطعون التي تقدمت بها كتل ضد أخرى، بحسب مفوضية الانتخابات.

ومع أن الكتلة التي يقودها المالكي قد تحصل على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان، إلا أن ذلك لا يؤهلها لتشكيل حكومة الغالبية التي تسعى إليها، دون حليف قوي.

وذلك يعني أن رئيس الوزراء الذي يتحدر من الغالبية الشيعية في البلاد، بحاجة إلى دعم حليف سني وآخر كردي، لتشكيل الحكومة، لكن العديد من هذه الأحزاب رفض صراحة تجديد ولاية ثالثة للمالكي الذي يتهمه البعض بالتمسك بالسلطة.

نتائج انتخابات العراق البرلمانية 2014 في 18 محافظة

ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) 92 مقعداً

ائتلاف المواطن (عمار الحكيم) 29 مقعداً

التيار الصدري (مقتدى الصدر) 36 مقعداً

ائتلاف الوطنية (اياد علاوي) 21 مقعداً

ائتلاف متحدون للإصلاح (أسامة النجيفي) 23 مقعداً

ائتلاف العربية (صالح المطلك) 10 مقاعد

ائتلاف الفضيلة (عمار طعمه) 5 مقاعد

التحالف المدني الديمقراطي (علي الرفيعي) 3 مقاعد



الإصلاح الوطني الجعفري (ابراهيم الجعفري) 6 مقاعد

ائتلاف العراق (فاضل الدباس) 5 مقاعد

الحزب الوطني الكردستاني (جلال طالباني) 21 مقعداً

الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود بارزاني) 28 مقعداً

حزب التغيير (نوشروان مصطفى) 9 مقاعد

