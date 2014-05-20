إصابة 8 جنود بطرابلس لبنان إثر مداهمات لضبط مقاتلين

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن دورية تابعة للجيش في محلة التبانة – طرابلس قد تعرضت، الثلاثاء، لإطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية من قبل مسلحين، ما أدى إلى إصابة ثمانية عسكريين بجروح مختلفة بينهم ضابط برتبة ملازم، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقد ردّت قوى الجيش على النار بالمثل، كما باشرت ولا تزال تنفيذ عمليات دهم واسعة لمصادر إطلاق النار، وتعقب المعتدين لإلقاء القبض عليهم.

وأفادت معلومات بأن قائد المجموعة التي أطلقت النار، على شكل كمين، يقودها خالد النعمان، المعروف بـ"الجرو"، قد أُصيب وأصبح في قبضة الجيش.

كما نشر الجيش عدداً من الحواجز في التبانة ومداخلها ومنطقة البازار، تفتش السيارات بشكل دقيق.