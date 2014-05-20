اشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني تخلف 27 قتيلاً

أفاد مراسل العربية أن قتلى وجرحى سقطوا في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني الساعة الواحدة صباحاً بعد منتصف الليل، استمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر طبية أن 11 جنديا يمنيا و16 متمردا من الحوثيين قتلوا خلال المواجهات.



واضافت المصادر في مستشفى عمران أن عشرات آخرين اصيبوا بجروح في المعارك التي اندلعت في الضاحية الغربية لمدينة عمران، شمال صنعاء.



وأكد مصدر عسكري لـ"العربية" أن الاشتباكات التي استمرت حتى الصباح إثر هجومين شنهما مسلحون حوثيون على مواقع تابعة للجيش في جبل الجميمة غرب مدينة عمران. كما أكد وفق نتائج أولية أن ضابطاً وجنديين قتلوا، كما سجل سقوط قتلى لدى الحوثيين.

وتشهد محافظة عمران توتراً منذ نهار الجمعة الماضي، كما سبق لتلك المحافظة أن شهدت على العديد من المواجهات بين الحوثيين والجيش اليمني. وكان الحوثيون لجأوا منتصف مارس الماضي إلى التظاهر بالأسلحة، مطالبين باستقالة الحكومة التي يتهمونها بالفساد.

وسيطر الحوثيون في مطلع فبراير الماضي - إثر مواجهات خلفت 150 قتيلاً على الأقل - على بلدات في محافظة عمران، معقل آل الأحمر زعماء تكتل قبائل حاشد النافذة. ومؤخراً أعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي رفض الدعوات التي تطالب جماعته بتسليم أسلحتها للدولة.

يذكر أن الحوثيين الذين يتمركزون في محافظة صعدة الشمالية خاضوا في الأشهر الأخيرة معارك مع القبائل اليمنية لتوسيع نفوذهم في شمال البلاد.

كما يرفضون مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم: اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال، بحسب ما أقرته لجنة تحديد الأقاليم المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني.