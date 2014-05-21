اتفاقية سلام بين حكومة جنوب السودان و"كوبرا"

حطّ أخيراً المتمرد ياوياو في جوبا بعد جهود رسمية وشعبية قادها المطران فاريدي تعبان، أفضت إلى اتفاقية سلام بين الحكومة وحركة جنوب السودان الديمقراطية، جناح الكوبرا التي يقودها الجنرال ياوياو.

فبعد أكثر من عامين من القتال مع القوات الحكومية في أحراش منطقة البيبور الكبري، دخل ياوياو جوبا، والذي قال معلقاً: "وجودنا اليوم في جوبا يعني أن المشاكل مع الحكومة انتهت عبر طريق التفاوض الذي أخذ وقتاً طويلاً، ولكن أخيراً وصلنا إلى اتفاقية، والبيبور الآن ليست نفسها سابقاً، إنما البيبور الكبرى".

من جانبه، أشاد رئيس الجمهورية الذي يواجه تمرداً أنهك البلاد بقيادة نائبه السابق رياك مشار، بالاتفاقية التي وقعت في وقت سابق مع مجموعة الكوبرا، وقد منحت تلك الاتفاقية مقاطعة البيبور، إحدى أكبر المقاطعات في ولاية جونغل شرق البلاد، وضعية خاصة سمّيت بإدارية البيبور الكبرى، ما قد يساهم في تقديم الخدمات التنموية في المنطقة.

أما رئيس وفد التفاوض الحكومي، كلمنت جانده، فرأى "أن الاتفاقية سياسية، وستخاطب كافة المشاكل التي تعاني منها منطقة البيبور الكبري، خاصة القضايا التي تتعلق بتقديم التنمية في المنطقة".

وقد رحب مجتمع قبيلة المورلي التي ينتمي إليها الجنرال ديفيد ياوياو بوجوده في جوبا. وقال السلطان إسماعيل كوني إن منطقة البيبور عانت كثيراً من قضايا الأمن والتنمية في السنوات الماضية، وقد تكون هذه الاتفاقية مساراً نحو تحقيق الأمن والاستقرار في ولاية جونغلي. وطالب الحكومة بمواصلة جهود السلام مع زعيم المتمردين رياك مشار من أجل أمن واستقرار البلاد.

إذاً الحرب التي يشعلها الجنوبيون تحتاج إلى جهودهم لإخمادها، لكن حروباً أخرى عدة لاتزال تنتظرهم، سواء على صعيد الأمن والاستقرار أو التنمية، في محاولة لإنقاذ البلاد من الانقسام والتمزق.