الجرافات الإسرائيلية تدمر منطقة سكنية شمال أريحا

هدمت الجرافات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ما يقرب من 20 منشأة تستخدم للسكن وتربية المواشي في قرية أم عجاج شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وقال مصور كان في المكان إنه أمكنه إحصاء 12 عائلة تسكن في هذه المنشآت، إضافة إلى مئات من رؤوس الأغنام.

ووصف صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، عملية الهدم بأنها "حملة تطهير عرقي".

وقال في حديث لإذاعة صوت فلسطين: "هذه الممارسات الإسرائيلية بهدم منطقة بكاملها تأتي ضمن مخطط يستهدف التطهير العرقي وكل الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة".

وأضاف: "مطلوب من المجتمع الدولي محاسبة هذه الحكومة الإسرائيلية على جرائمها المستمرة التي تتوج بالقتل وهدم البيوت والاستيطان وحصار غزة".

وقال يوسف بني عودة، الموظف في مجلس محلي الجفتلك الذي تتبع له قرية أم عجاج، إن "المنطقة التي تم استهدافها اليوم تسكنها عائلات تعمل في تربية الماشية، وتسكنها منذ السبعينات، وهي أراضٍ ملكية خاصة".

وأضاف "كانت هناك إخطارات بهدم هذه المنطقة التي توجه أصحابها إلى المحاكم لوقف عملية الهدم، ولكن اليوم الأربعاء تمت العملية".