ترتيبات لجمع 5 رؤساء يمنيين في اليوبيل الفضي للبلاد

قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن ترتيبات سياسية تجري لضمان مشاركة خمسة رؤساء يمنيين في احتفال "اليوبيل" الفضي لقيام الوحدة اليمنية، والذي يقام في 22 مايو 2015 بمناسبة مرور 25 عاماً على اتحاد الشطرين الشمالي والجنوبي.

وأوضحت المصادر لـ"العربية.نت" أن الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، أمر بالتحضير الجيد والمبكر لاحتفالات الجمهورية اليمنية العام القادم بمرور ربع قرن على إعلان الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب، وذلك بما يليق بالحدث التاريخي، ويجسد نجاح المرحلة الانتقالية.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس هادي أكد أنه لن يحتفل بمفرده العام القادم، وأنه حريص على جمع أربعة رؤساء يمنيين سابقين - لايزالون على قيد الحياة - ليشهدوا احتفالات اليوبيل الفضي، بما يعطي رسالة للعالم مفادها أن اليمن متصالح مع نفسه، وأنه طوى صفحة الانقسامات وسنوات الأزمة.

ونوهت بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي يعتزم إرسال مبعوثين لإقناع ثلاثة من رؤساء الجمهورية السابقين في الجنوب والمقيمين في الخارج، وهم الرئيس علي ناصر محمد، والرئيس علي سالم البيض، والرئيس حيدر أبوبكر العطاس، بالعودة إلى البلاد، إضافة إلى تحريك وساطة لتذويب جليد الخلاف بينه وبين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي لايزال يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام، فيما يشغل هادي منصب نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب.

ويصادف يوم غد الخميس 22 مايو الذكرى 24 لتوحيد شطري اليمن، والتوقيع على اتفاقية الوحدة بين الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ونائبه علي سالم البيض الذي كان يرأس الجنوب قبل الوحدة.

وتأتي المناسبة هذا العام وسط ظروف صعبة يعيشها البلد، حيث تعاني أغلب المحافظات من انفلات أمني غير مسبوق، كما يخوض الجيش معارك شرسة مع تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد، فيما تعيش المحافظات الواقعة أقصى الشمال تحت رحمة ميليشيات جماعة الحوثي المسلحة والمدعومة من إيران.