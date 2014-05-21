لبنان.. بري يناقش رسالة سليمان بشأن انتخاب رئيس جديد

يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة يتلو خلالها رئيس البرلمان، نبيه بري، رسالة رئيس الجمهورية التي من المتوقع أن تحض على احترام المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، فيما تُعقد غداً جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.

من جانبه، صرح رئيس اللقاء الديمقراطي، وليد جنبلاط، أن الفراغ قد بدأ من الآن في سدة الرئاسة، مشيرا إلى كتلة الإصلاح والتغيير التي يقودها ميشال عون، إذ لا يبدو أنها ستحضر جلسة الانتخاب، مما يعطل النصاب مجددا.

علماً بأن جلسة غد الخميس قد لا تشهد حضورا مكثفا للنواب، ما قد يعيق عملية التصويت.

وكان ميشال سليمان وجّه رسالة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس، يطلب بموجبها، واستناداً إلى الفقرة (10) من المادة (53) من الدستور، "العمل بما يفرضه الدستور وما توجبه القوانين لاستكمال الاستحقاق الدستوري تفادياً للمحاذير والمخاطر التي قد تنشأ جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قبل 25 من شهر مايو الجاري".