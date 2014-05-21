مسؤول تركي: تويتر سيتجاوب مع أحكام القضاء

أكد مسؤول حكومي تركي كبير أن إدارة موقع تويتر ستكون أكثر تجاوباً في التعامل مع قرارات المحاكم التركية التي تطلب إزالة محتوى معين من على الموقع، كما ستطلق خدمة دعم مباشرة بالتركية للتعامل مع الشكاوى.

وأجرت إدارة تويتر والحكومة التركية محادثات في مدينة دبلن الأيرلندية يومي الثلاثاء والأربعاء في محاولة لتسوية خلافاتهما التي نشبت في مارس الماضي بعد حظر سلطات أنقرة الدخول إلى الموقع على مدى أسبوعين، مما أثار عاصفة من الانتقادات الدولية.

وقال المسؤول التركي: "تويتر سينشئ خدمة دعم مباشرة للمستخدمين قريبا. هذه خطوة إيجابية بالنسبة لنا لأنه سيكون حينها قادرا على تقييم الشكاوى بسرعة كبيرة في مسائل تتعلق بخرق حقوق الخصوصية".

وأضاف المسؤول: "في بعض الحالات حتى حكم المحكمة لن يكون ضروريا"، مشيرا إلى أن تحسنا ملحوظا تم تحقيقه في محادثات دبلن. ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد من مسؤولي تويتر للتعليق.

وحظرت الحكومة التركية الدخول إلى موقعي تويتر ويوتيوب قبل الانتخابات المحلية بعد تسريب تسجيلات صوتية زعم أنها تكشف فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفعت المحكمة الدستورية الحظر عن تويتر في بداية أبريل الماضي، معتبرة أن هذا القرار انتهك حرية التعبير، وهو ما انتقده أردوغان بقوة. ومازال يوتيوب غير متاح جزئيا للمستخدمين الأتراك.

والتقى مدير السياسة العالمية في تويتر، كولن كرويل، مع مسؤولين بمكتب أردوغان الشهر الماضي، وأغلقت الشركة التي مقرها سان فرانسيسكو بعض الحسابات بعد أن قالت أنقرة إنها خرقت الأمن القومي وقوانين الخصوصية.

وقال المسؤول التركي إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن طلب حكومة أنقرة من تويتر فتح مكتب لها في البلاد.

ودأب أردوغان على رفض محتوى التسجيلات الصوتية، واعتبرها مختلقة وجزءا من مخطط للإطاحة به.