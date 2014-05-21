مقتل 32 مسلحاً بضربات جوية في باكستان

قصفت الطائرات الباكستانية ما يشتبه بأنها مخابئ للمتشددين المسلحين في قطاع شمال وزيرستان القبلي المحاذي لأفغانستان، الأمر الذي أدى إلى مقتل 32 شخصاً على الأقل.

وفي حين ذكر بيان للجيش الباكستاني مقتل 32 مسلحاً على الأقل وجرح خمسة وعشرين آخرين من بينهم قادة ميدانيون وأجانب، فقد ذكرت وسائل إعلام محلية أن حصيلة الغارات ارتفعت إلى 50 قتيلاً على الأقل و80 جريحاً وصفت جراح بعضهم بالخطرة.

وأضافت نقلاً عن مسؤولين أمنيين أن قرار شن الغارات اتخذ في اجتماع أمني للحكومة عقد أمس الثلاثاء، بحضور قائد الجيش والاستخبارات العسكرية واستهدفت الغارات مسلحين متورطين في شنّ العديد من الهجمات مؤخرا ضد قوات الأمن، وأدت كذلك إلى تدمير عدد من مخابئ المسلحين في مديريات ميران شاه ومير علي التي استهدفتها الضربات الجوية.

كما فرضت السلطات المحلية حظراً للتجوال في عدد من المناطق المستهدفة، وتأتي هذه الضربات الجوية في ظل مرور نحو ستة أسابيع على تعثر محادثات السلام بين الحكومة وحركة طالبان باكستان.

كما تأتي بعد يومين من مشاركة قائد الجيش الباكستاني الفريق أول راحيل شريف في الاجتماع الثلاثي لقادة القوات المسلحة لباكستان وأفغانستان والقوات الدولية العاملة في أفغانستان الذي استضافته كابل، وظهور زعيم حركة طالبان باكستان المولوي فضل الله في شريط مصور يتعهد فيه باستهداف قوات الأمن والحكومة عبر انتحاريين ما لم تمتثل لما وصفه "حكم الله وتطبيق الشريعة"، في غضون ذلك أدى انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من مركز لقوات الدرك في مدينة كراتشي إلى جرح ثمانية أشخاص.