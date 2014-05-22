الجيش الباكستاني يشن هجوماً كبيراً على متشددي طالبان

شنت القوات الباكستانية اليوم الخميس، أول هجوم كبير منذ سنوات على متشددي حركة طالبان بالقرب من الحدود الأفغانية بعدما فشلت عدة جولات من المحادثات التي تقودها الحكومة في إنهاء التمرد.

وقال سراج أحمد وهو أكبر مسؤول حكومي في المنطقة إن الهجوم استهدف معسكر ماتشيس القريب من عاصمة إقليم وزيرستان الشمالية.

وشيد المعسكر في الأساس لإيواء اللاجئين الأفغان لكنه يضم الآن مسلحين محليين وأجانب.

وقال سكان إن طائرات هليكوبتر حربية سوت بالأرض منازل ومجمعات في معسكر ماتشيس بينما حاصرت قوات برية المنطقة.

وحلقت طائرات استطلاع بدون طيار باكستانية الصنع فوق المنطقة طوال فترة الصباح وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرات بدون طيار في البلاد.

وأدت الخلافات بشأن كيفية التعامل مع تمرد طالبان إلى توتر العلاقات بين رئيس الوزراء نواز شريف وجيش باكستان القوي الذي يضغط لشن هجوم عسكري كبير.

وكانت التكهنات بأن الجيش قد يشن هجوما في المناطق القبلية الحدودية تتصاعد فيما تعثرت محاولات الحكومة لإدخال طالبان الباكستانية في محادثات السلام في الشهور الأخيرة.

وقال سراج أحمد المسؤول الحكومي "أعلنا أمس أنه يجب على الناس مغادرة المنطقة. صباح اليوم دخلت دبابات وبدأت طائرات هليكوبتر عسكرية في هدم المنازل في منطقة معسكر ماتشيس".

ووقعت الحكومة الباكستانية معاهدة عدم اعتداء غير رسمية مع مسلحين موالين للحكومة في المنطقة عام 2007 ولم يقع هجوم بري في المنطقة منذ ذلك الحين.

وفي الشهور القليلة الماضية استخدم الجيش الطائرات بشكل متقطع في استهداف مخابئ المسلحين، وأمس الأربعاء قصفت مقاتلات باكستانية ما يشتبه أنها مخابئ مسلحين في وزيرستان الشمالية وقتلت عشرات الأشخاص.

