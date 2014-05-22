الجيش التايلاندي يمنع التجول ويقطع بث التلفزيون

أمر الجيش التايلاندي اليوم الخميس، كل محطات الإذاعة والتلفزيون ببث بيانات النظام العسكري الجديد الذي قام بانقلاب.

وفي بيان تلاه على التلفزيون الوطني الذي قطع برامجه أصلا ولا يبث سوى صور عسكريين على خلفية بيضاء، قال ناطق باسم الجيش "لإعطاء معلومات صحيحة للسكان على كل محطات الإذاعة والتلفزيون تعليق برامجها".

وقال الجيش التايلاندي للتلفزيون بعيد إعلانه انقلابا الخميس، "إن حظر التجول فرض في البلاد".

وأضاف ناطق باسم الجيش، "لا يسمح لأحد بمغادرة منزله من الساعة 10 مساءاً وحتى الساعة الخامسة".

وأمر الجيش التايلاندي متظاهري الطرفين المتنافسين في البلاد بالعودة إلى منازلهم بعد ساعات على الإعلان عن انقلاب عسكري عبر التلفزيون.

وقال متحدث باسم الجيش للتلفزيون، "من أجل الحفاظ على السلم والنظام، على جميع المتظاهرين من كل المجموعات المغادرة والعودة إلى منازلهم"، موضحا، أن حافلات قد أعدت لنقلهم.