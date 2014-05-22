العراق أكبر دولة في العالم تواجه تهديدات أمنية يومية

اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، اليوم، أن العراق أكبر دولة في العالم تواجه تهديدات أمنية وبشكل يومي، واصفاً الفيضانات التي تعرض لها قضاء أبو غريب بـ"الكارثة".

وقال ملادينوف إن "الانتخابات العراقية جاءت في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية"، مبيناً أن "العراق أكبر دولة في العالم تواجه تهديدات أمنية بشكل يومي".

وأضاف ملادينوف أن "موضوع قضاء أبو غريب كارثة وهناك فيضانات تشكل تهديداً أمنياً كبيراً بشكل يومي"، مشيراً الى أن "أبو غريب تعرض للفيضان ونزح 12 ألف شخص منه وهذه أزمة يجب التصدي لها وهناك عواقب إنسانية".

يذكر أن محافظة بغداد وعدداً من المحافظات تشهد وبشكل شبه يومي سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة.

