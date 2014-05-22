سجن مدون كويتي عامين بسبب تغريدة ضد أمير البلاد

أكدت محكمة استئناف كويتية اليوم الخميس، حكماً بالسجن عامين بحق ناشط معارض بسبب تغريدة اعتبرت "مسيئة" لأمير البلاد.

وبحسب نص الحكم، فإن إياد الحربي سيبدأ فورا قضاء مدة عقوبته دون انتظار نتيجة الطعن لدى محكمة التمييز.

وكان الحربي، الذي صدر الحكم عليه ابتدائيا في يناير 2013، من أول الناشطين الذين يحكم عليهم بالسجن بسبب تغريدات اعتبرت تشهيرا بحق الأمير.

وتمت إدانته في خضم حملة تظاهرات احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي أدت بالمعارضة الى مقاطعة الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2012 ويوليو 2013.

وبحسب القانون الكويتي، فإن انتقاد أمير البلاد يمثل انتهاكا للدستور يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات.

