رئيس الوزراء الفلسطيني يترأس حكومة التوافق الوطني

أعلن مسؤول فلسطيني كبير الخميس، أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله سيترأس حكومة التوافق الوطني القادمة.

وقال إن "تشكيلة الحكومة شبه جاهزة وبحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة والرئيس عباس أبلغ رامي الحمد الله قراره تكليفه رئاسة هذه الحكومة".

وبحسب المسؤول فإن مشاورات أخيرة ستجري مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وباقي الفصائل الفلسطينية تمهيدا للإعلان عن الحكومة بعد زيارة البابا فرنسيس المرتقبة الأحد المقبل.

ويتوجه مئات من مسيحيي غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (ايريز) شمال القطاع لحضور زيارة البابا فرنسيس الذي يزور الأراضي المقدسة الفلسطينية للمرة الأولى.

وقال مصدر أمني إن "إسرائيل أصدرت نحو 650 تصريحا لمسيحيي غزة للسفر إلى الضفة خلال زيارة البابا".

وتوجه العشرات من هؤلاء المسيحيين الى معبر ايريز شمال القطاع صباح الخميس، بينما ستسافر البقية الجمعة.

ويعيش نصف مليون مسيحي في الأراضي المقدسة التي يزورها البابا فرنسيس بين 24 و26 من أيار/مايو الحالي.