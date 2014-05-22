برلمان لبنان يدخل الجلسات المفتوحة حتى انتخاب رئيس

رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس لعدم اكتمال النصاب على أن تبقى الجلسات مفتوحة حتى انتهاء الولاية، ويفترض عند توافر معطيات جديدة على التوافق على رئيس أن يدعوإلى جلسة جديدة.

وكان المجلس عقد جلسة خامسة لانتخاب رئيس الجمهورية الثالث عشر، مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان. في حين أجمعت العديد من المصادر النيابية على أن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لن يتوفر لها نصاب الثلثين، كسابقاتها، نتيجة مقاطعة "حزب الله" وتكتل النائب ميشال عون، وهذا ما حصل بالفعل

وكان البرلمان عقد أمس الأربعاء جلسة استثنائية خصّصها لمناقشة رسالة الرئيس ميشال سليمان، التي حثّ فيها النواب على القيام بدورهم الوطني وانتخاب رئيس جديد قبل انتهاء المهلة الدستورية الأحد المقبل في 25 مايو.

إلا أنه لا شيء في المشهد السياسي يوحي بانفراج قد يحمل معه رئيساً جديداً للبنان، ويبدو أن الشغور هو الاسم الوحيد الرابح حتى الآن من المعركة الرئاسية.