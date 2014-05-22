مقتل 5 مدنيين بسقوط قذيفة في جنوب اليمن

قتل 5 مدنيين يمنيين الخميس، إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على سيارة في بلدة الصعيد بمحافظة شبوة الجنوبية، حسب ما أفاد شهود عيان.

وقال أحد الشهود "إن قذيفة استهدفت مركبة كانت تمر على الطريق العام عند مفرق الصعيد جنوب عتق (عاصمة محافظة شبوة) مما أدى الى تدمير السيارة ومقتل جميع من كانوا على متنها وهم من قبيلة العوالق"، كبرى قبائل شبوة.

وذكر عدة شهود أن خمسة اشخاص قتلوا في انفجار القذيفة.

واتهم مصدر قبلي في شبوة الجيش بقصف سيارة المدنيين، إلا أن ضابطا في الجيش نفى ذلك متهما تنظيم القاعدة باستهداف سيارة المدنيين وإلصاق التهمة بقوات الجيش التي تمكنت من دحرهم.

وقال هذا المسؤول: "إن عناصر من القاعدة أرادوا استهداف مركبة للجيش غير أن القذيفة أصابت مركبة المدنيين ونجا العسكريون منها".

وأضاف، "أن القاعدة وحلفاءها يسعون لرمي التهمة على القوات العسكرية من أجل إعاقة الحملة العسكرية التي أحرزت نجاحا في تطهير مناطق في المحافظة من أعضاء القاعدة".

وتشن القوات اليمنية منذ 29 إبريل حملة ضد القاعدة في محافظتي شبوة وأبين في الجنوب.