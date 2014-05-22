مقتل 32 شخصاً في 3 هجمات على زوار شيعة في بغداد

قالت الشرطة ومصادر طبية إن 32 شخصا قتلوا في 3 هجمات على زوار شيعة يسيرون في بغداد مساء اليوم الخميس، قبيل عطلة دينية.

وتحدى المهاجمون إغلاقا للطرق الرئيسية مع توجه الشيعة إلى مزار الإمام موسى الكاظم في الكاظمية غرب بغداد لإحياء ذكرى مقتله عام 799.

وقالت الشرطة ومصادر طبية، إن أكثر الهجمات دموية وقع في شرق بغداد قرب ساحة الطيران، حيث اقتربت حافلة صغيرة من حشد من الزوار وانفجرت مما أدى الى مقتل 14 شخصا.

وفي حي المنصور الغربي انفجرت سيارة متوقفة مما أدى الى مقتل ستة أشخاص. وفي حي الشعب الشرقي انفجرت عربة أخرى متوقفة قرب مجموعة من الزوار مما أدى الى مقتل 12.

ويأتي العنف بعد ثلاثة أيام فقط من تأكيد النتائج الأولية للانتخابات العراقية التي جرت في إبريل، وضع رئيس الوزراء نوري المالكي كمتصدر للسباق لتشكيل الحكومة القادمة.