العراق يقدم طلب تحكيم ضد تركيا حول تصدير نفط كردستان

قدمت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، طلب تحكيم ضد الحكومة التركية وشركة بوتاش لتشغيل خطوط الأنابيب الى غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بشأن بيع النفط من إقليم كردستان العراقي شبه المستقل.

وقالت الحكومة العراقية في بيان: "أعلنت وزارة النفط بجمهورية العراق اليوم أنها قدمت طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركتها بوتاش لتشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة".

وذكر العراق أنه يسعى لوقف "النقل والتخزين والتحميل غير المصرح به للنفط الخام الذي تضخه حكومة إقليم كردستان في خط أنابيب العراق-تركيا".

وذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان في وقت سابق اليوم الجمعة إن أسواقاً أوروبية اشترت أول شحنة من النفط المنقول عبر خط أنابيب من الإقليم إلى تركيا مضيفة، أنه سيتم إيداع الإيرادات في بنك خلق التركي.