مجلس الأمن يدرج بوكو حرام على القائمة السوداء

قال دبلوماسيون إن لجنة عقوبات تنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن قررت إدراج جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة على القائمة السوداء الخميس، بعد خطف عشرات التلميذات.

وجاء طلب الإدراج بناء على طلب نيجيريا في وقت سابق هذا الأسبوع. وتشمل العقوبات على الجماعة تجميد الأرصدة الدولية ومنع السفر وحظر السلاح. وحتى وقت قريب كانت نيجيريا مترددة في طلب المساعدة الدولية لمحاربة بوكو حرام.

وخطفت الجماعة أكثر من 250 تلميذة من مدرسة ثانوية في قرية تشيبوك في أقصى الشمال الشرقي لنيجيريا في 14 أبريل، وهددت ببيعهن في سوق النخاسة.

