نزاع بين روسيا والأمير تشارلز بعد تشبيهه بوتين بهتلر

أثار تشبيه الأمير تشارلز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم النازي أدولف هتلر نزاعاً دبلوماسياً الخميس، حيث وبخت موسكو وريث العرش البريطاني لما قالت إنها محاولة مشينة للنيل من سمعة روسيا بشأن أزمتها مع أوكرانيا.

وبحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية، "ديلي ميل" فإن الأمير البالغ من العمر 65 عاماً، قال أثناء رحلة إلى كندا لامرأة يهودية فرت من بولندا أثناء الحرب العالمية الثانية "يفعل بوتين تماماً مثلما فعله هتلر". وأحدثت تعليقات تشارلز- التي قال مصدر ملكي إنها كانت "بنية حسنة" ولم تكن للنشر- ضجة لأنه من غير المتوقع أن يعبر أفراد العائلة المالكة عن آرائهم السياسية علناً.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي أنه "إذا كانت هذه التعليقات قيلت حقاً فإنها بلا شك لا تحمل انعكاساً إيجابيا على ملك بريطانيا في المستقبل". وأضاف "نرى أن استخدام أفراد في العائلة البريطانية المالكة للصحف لنشر حملة دعاية ضد روسيا بسبب قضية ملحة- وهي الوضع في أوكرانيا- غير مقبول ومشين ووضيع".

إلى ذلك، طلب دبلوماسيون روس تفسيراً رسمياً لتصريحات الأمير تشارلز وهي انفعالية بصورة كبيرة لبلد فقد ضحايا أكثر من أي بلد آخر في الحرب العالمية الثانية.

في المقابل، رفض مكتب الأمير تشارلز التعليق، وقالت متحدثة باسمه "إن المكتب لا يعلق على تصريحات الأمير الخاصة".