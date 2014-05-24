العراق: معارك عنيفة في الفلوجة وحظر تجوال في الرمادي

اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش العراقي ومسلحين في محيط جامعة الفلوجة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة الفلوجة، حيث ما زال الجيش يحشد قواته تمهيداً لاقتحام المدينة.

وفي مدينة الرمادي تم إعلان حظر التجول وسط حالة من التوتر تخيم على المدينة. كما شهدت مدينة الموصل هجمات عدة استهدفت الجيش وقوات الشرطة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

من جهة أخرى، قتل 17 شخصاً على الأقل في هجمات في العراق أمس الجمعة، فيما بدأ توافد عشرات الآلاف من الشيعة إلى بغداد لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم التي تبلغ ذروتها صباح الأحد المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وهذه الهجمات التي وقعت خصوصاً في بغداد وشمال البلاد تشكل استمراراً لدوامة العنف التي يشهدها البلد والتي أسفرت عن أكثر من 3700 قتيل منذ بداية العام.