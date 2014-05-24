اليمن.. اشتباكات عنيفة تجهض اتفاق وقف إطلاق النار

وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في محيط مدينة عمران. وأفاد مراسل العربية أن الاشتباكات اندلعت في الساعات الأولى من فجر السبت بين مسلحي جماعة الحوثي وأنصارهم من رجال القبائل من جهة، وقوات الجيش ومسلحين قبليين من جهة أخرى في محيط مدينة عمران شمال اليمن.

وأكد شهود عيان أن قصفاً مدفعيا متبادلاً سمع بين الحوثيين والجيش في الجبال الغربية للمدينة، كما اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الطرفين في جبل جنات في الضاحية الشمالية للمدينة التي تبعد مسافة خمسين كيلو مترا شمال العاصمة صنعاء.

وكانت لجنة الوساطة الرئاسية برئاسة العميد قائد العنسي أعلنت عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين يبدأ سريانه من الواحدة فجر السبت، غير أنه لم يتم سريان الاتفاق على الإطلاق، حيث تواصلت الاشتباكات بين الطرفين في أكثر من جهة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش ومسلحي الحوثي.

وكانت مصادر أمنية ومحلية في محافظة عمران شمال صنعاء قد أكدت مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع برصاص مسلحين حوثيين، وذلك في أحدث تداعيات المواجهات المتصاعدة بين ميليشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران وقوات من الجيش مسنودة بمسلحين قبليين في المنطقة.