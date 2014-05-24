اليمن.. هجوم للقاعدة على مقار حكومية في حضرموت

أفاد مراسل "العربية" في اليمن أن عدد القتلى ارتفع إلى 32 في هجوم للقاعدة على مدينة سيئون بحضرموت،. وكانت مجموعات مسلحة تنتمي إلى تنظيم القاعدة شنت عند منتصف ليل الجمعة السبت هجمات متزامنة في مدينة سيئون بوادي حضرموت شرق اليمن، استهدفت مقر القيادة العسكرية الأولى، ومباني دوائر المجمع الحكومي، ومعسكر قوات الأمن الخاصة.

وأكد شهود عيان أن الهجمات بدأت بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة، استهدف معسكر قوات الأمن الخاصة، وقذائف الـ(أر بي جيه) على مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى، تلته اشتباكات عنيفة على نطاق واسع داخل المدينة استهدفت دوائر المجمع الحكومي ومبنى البنك المركزي وفرع الأمن القومي في المدينة.

في المقابل، أفادت مصادر أمنية ميدانية بأن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم على مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة في أنحاء مختلفة من المدينة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من المهاجمين والجنود.

إلى ذلك، أكد شهود عيان أن ما لا يقل عن 30 سيارة كانت تقل المسلحين المهاجمين الذين استخدموا الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة وقذائف الـ( أر بي جيه ) في الهجوم.

وأكدت مصادر محلية أن مستشفى سيئون أطلقت نداء استغاثة بمكبرات الصوت للأطباء والممرضين القاطنين بالقرب من المستشفى دعتهم لسرعة التوجه إلى المستشفى لاستقبال ضحايا الاشتباكات التي تشهدها المدينة.

فيما أكد الصحافي اليمني عبد الرزاق الجمل القريب من تنظيم القاعدة في منشور له على صفحته في (الفيس بوك) أن مصادر من أنصار الشريعة أكدت له: "أنها سيطرت على مباني البحث الجنائي وشرط السير، وأن الهجوم واسع على الدوائر الحكومية، وأن الاشتباكات مستمرة في بقية الدوائر الحكومية في المدينة".