تركيا.. أردوغان يفصل مساعده الذي ركل محتجاً

أكد مسؤول حكومي تركي، اليوم السبت، فصل يوسف يركل، مساعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي تصدرت صوره - وهو يركل محتجاً بعد أسوأ حادثة مناجم في تاريخ تركيا - عناوين الاخبار حول العالم.

وأثارت لقطات أظهرت المساعد وهو يركل محتجاً طرحه اثنان من رجال الأمن أرضا حالة غضب واسعة وأضحت رمزاً لتعامل الحكومة مع الكارثة، التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص والتي قوبلت بانتقادات شديدة.

وقال المسؤول إن أردوغان اتخذ قرار عزل المساعد في مطلع الاسبوع الماضي رغم ما أبداه المساعد من أسف. ولم يعلن القرار إلا في مطلع الاسبوع الحالي.

وقال المصدر "اعتذر يوسف يركل ولكن بعد فوات الأوان. فصله رئيس الوزراء فور انتهاء النقاش الذي دار بينهما".

وكادت الواقعة أن تسبب حرجاً كبيراً لأردوغان الذي يتعرض لانتقادات حادة شخصياً. وخلال نفس الزيارة لموقع حادثة المنجم في سوما دار حوار غاضب بين اردوغان والمحتجين الذين انتقدوا سجل السلامة السيئ في تركيا.

ورغم الانتقادات الموجهة لأسلوب اردوغان فمن المتوقع أن يبدأ رجل تركيا القوي الشهر المقبل مسعاه لأن يصبح أول رئيس تركي يُنتخب بشكل مباشر.