لبنان يدخل الفراغ ليلاً ودعوة "خجولة" لمحاسبة النواب

يدخل لبنان منتصف ليل اليوم "الشغور الرئاسي" بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال سليمان، وعجز البرلمان اللبناني عن انتخاب بديل. ففي 5 جلسات دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري لم يتم تأمين النصاب القانوني الذي يخول المجلس التصويت لانتخاب رئيس للبلاد.

وفي حين يرجح المشهد السياسي أن تطول تلك الفترة، حيث تستلم الحكومة مجتمعة مهمة تسيير أمور البلاد، في حين يعتبر المجلس في جلسات مفتوحة حتى بروز الدخان الأبيض، لا تزال الأقطاب السياسية في حالة خلاف تصعب معها التسوية.

"فشل برقبتكن"

وتزامناً مع دخول البلاد في مرحلة "اللا رئيس" دعت "الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات" (LADE) إلى الاعتصام غداً في وسط بيروت، احتجاجاً على "تلكؤ" النوّاب في هذه المسألة.

وقد استخدمت الحملة التي انطلقت تحت عنوان "الحراك المدني للمحاسبة"، هاشتاغ "#فشل_برقبتكن"، بمساعدة وجوه فنية وإعلامية بارزة مثل الإعلاميتين ديما صادق وبولا يعقوبيان، والفنانة تانيا صالح وسلام الزعتري، لحثّ المواطنين على المشاركة.