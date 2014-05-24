محاولة انقلاب فاشلة في النيجر وحملة اعتقالات

أعلن وزير الداخلية النيجري لوكالة "فرانس برس" أن أربعين معارضا مقربين من رئيس البرلمان حما أمادو اعتقلوا هذا الأسبوع على خلفية إعدادهم لتنفيذ "انقلاب عسكري".

وقال حسومي مسعودو إن هؤلاء "يدعون منذ أشهر الى العنف. إن تحركنا موجه ضد أشخاص هدفهم وضع حد للمؤسسات الديموقراطية"، مضيفا أن بعض المشتبه بهم اعتقلوا "بالجرم المشهود" وفي حوزتهم زجاجات حارقة.

وتابع الوزير النيجري "اليوم هناك أربعون معتقلا ينتمون جميعا الى مودن"، اي الحركة الديموقراطية النيجرية التي ينتمي اليها رئيس البرلمان حما امادو، وهو عضو سابق في الاكثرية انتقل الى صفوف المعارضة في آب/أغسطس 2013.

وأكد أن "جميع من اعتقلوا لهم صلات بمحاولة مخطط لها لإشاعة حملة من الرعب تؤدي في رأيهم الى إنقلاب عسكري"، لافتا الى أن "التحقيق مستمر".

واعتقل هؤلاء في إطار التحقيق في إطلاق نار استهدف منزل نائب قريب من السلطة ليل الاثنين إلى الثلاثاء، فضلا عن هجوم بزجاجة حارقة على مقر الحزب الحاكم الخميس، بحسب الوزير.

وأورد بيان للشرطة أن ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار ليل الاثنين الثلاثاء على واجهة منزل محمد بن عمر، النائب الرابع لرئيس البرلمان والعضو في الائتلاف الحاكم.

وأصيب ثلاثة أشخاص الخميس في هجوم بزجاجة حارقة استهدف مقر الحزب الحاكم في نيامي.

وأوضح وزير الداخلية أن اثنين من المشتبه بتنفيذهم هجوم الخميس اعتقلا و"تجري ملاحقة اثنين آخرين".