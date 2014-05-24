3 أحزاب معارضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء المالي

طالبت ثلاثة أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان باستقالة رئيس الوزراء المالي متهمينه بالمسؤولية عن اندلاع معارك دامية في كيدال أقصى الشمال، خلال زيارته لهذه المنطقة.

وقالت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، السبت، "إن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل حكومتهما مسؤولون عن مأساة كيدال وإهانة بلدنا". وأضافت "في مواجهة خطورة الوضع نطالب باستقالة رئيس الوزراء موسى مارا وحل الحكومة".

ووقع البيان الاتحاد من أجل الجمهورية والديموقراطية وحزب النهضة الوطنية وهما حزبان كبيران على الساحة السياسية، وحزب إعادة قيم مالي- فاسوكو وهو حزب صغير تأسس في 2013.

واندلعت المعارك خلال زيارة لموسى مارا على رأس وفد يضم حوالي عشرة وزراء إلى كيدال.

وقالت الحكومة إن الجنود كانوا يضمنون أمن المدينة خلال الزيارة عندما تعرضوا لهجوم من قبل الحركة الوطنية لتحرير أزواد.

أما حركة أزواد، فقالت إنها تحركت للدفاع عن نفسها والتصدي للجنود الماليين من أجل الدفاع عن النفس.

ووقعت الحكومة المالية والجماعات المسلحة المتمردة الكبرى الثلاث التي تسيطر على مدينة كيدال في شمال مالي مساء الجمعة اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد ساعات من المحادثات مع الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز.