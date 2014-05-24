3 قتلى في إطلاق نار قرب متحف يهودي في بروكسل

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الهجوم المسلح الذي استهدف المتحف اليهودي البلجيكي في وسط العاصمة بروكسل وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وأصابة رابع بجروح خطرة، هو نتيجة "للحض على الكراهية" ضد اليهود وإسرائيل.



وأضاف نتانياهو في بيان "ما زلنا نسمع افتراءات وأكاذيب ضد دولة إسرائيل على الأراضي الأوروبية، في حين أن الجرائم ضد الإنسانية وأعمال القتل التي ترتكب في منطقتنا يتم تجاهلها بشكل منهجي".

وجرى إطلاق نار السبت قرب متحف بلجيكا اليهودي في وسط بروكسل، وفق ما نقلت وكالة بيلغا للانباء عن عناصر الاطفاء.



وعلق وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز على موقع تويتر: "لقد صدمت للجرائم التي ارتكبت في المتحف اليهودي، انني افكر في الضحايا الذين شاهدتهم في المكان وعائلاتهم". وكان رايندرز موجودا في حي سابلون حيث يقع المتحف.

وبدوره، أعرب رئيس الوزراء البلجيكي، ايليو دي روبو، عن "صدمته" من جراء الهجوم.





وذكرت وكالة بيلغا للأنباء أن شخصاً وصل في سيارة ثم دخل المتحف قبل أن يطلق النار ويلوذ بالفرار، لافتة الى أن عابرين تمكنوا من تسجيل رقم لوحة السيارة.

وقال شاهد يدعى سوبوتيك، إنه رأى "جثتين" في قاعة دخول المتحف. وأضاف في اتصال هاتفي: "كانت الدماء تتدفق من رأس امرأة"، مرجحا أن تكون "سائحة".

وأكد سوبوتيك، الذي يقيم في حي سابلون، إنه صادف وزير الخارجية وهو يخرج من المتحف. وقال: "على مسافة أبعد في الداخل، كان هناك رجل ممدد ويحاول عنصر إطفاء جس نبضه، لكنني أعتقد أنه توفي".

ويقع متحف بلجيكا اليهودي في أحد الأحياء الأكثر اجتذابا للسياح في العاصمة البلجيكية.

