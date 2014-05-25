1000 متظاهر في بانكوك ضد الانقلاب رغم حظر التجمع

يتظاهر أكثر من 1000 شخص في بانكوك، اليوم الأحد، للاحتجاج على الانقلاب في تعبئة غير مسبوقة منذ تسلّم العسكريون السلطة في تايلاند قبل ثلاثة أيام، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

وبعد تدافع مع جنود في حيّ تجاري في العاصمة، بدأ المتظاهرون مسيرتهم وسط تشجيع المارة، على الرغم من تحذير السلطات العسكرية الحاكمة التي منعت التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

وكان الجيش التايلاندي أمر في وقت سابق كل محطات الإذاعة والتلفزيون ببث بيانات النظام العسكري الجديد الذي قام بانقلاب.

وفي بيان تلاه على التلفزيون الوطني الذي قطع برامجه أصلاً ولا يبث سوى صور عسكريين على خلفية بيضاء، قال ناطق باسم الجيش: "لإعطاء معلومات صحيحة للسكان على كل محطات الإذاعة والتلفزيون تعليق برامجها".

وقال الجيش التايلاندي للتلفزيون بعيد إعلانه انقلاباً الخميس الماضي: "إن حظر التجول فُرض في البلاد".

وأمر الجيش التايلاندي متظاهري الطرفين المتنافسين في البلاد بالعودة إلى منازلهم بعد ساعات على الإعلان عن انقلاب عسكري عبر التلفزيون.

وقال متحدث باسم الجيش للتلفزيون: "من أجل الحفاظ على السلم والنظام، على جميع المتظاهرين من كل المجموعات المغادرة والعودة إلى منازلهم"، موضحاً أن حافلات قد أعدت لنقلهم.