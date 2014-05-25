مسؤول أميركي: كرزاي رفض لقاء أوباما بقاعدة باغرام

رفض الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، أن يلتقي نظيره الأميركي، باراك أوباما، في قاعدة باغرام بأفغانستان التي وصل إليها أوباما، الأحد، في زيارة مفاجئة، وذلك رغم الدعوة التي وجهت إليه، وفق ما أفاد مسؤول أميركي.

وصرح المسؤول بأن رفض كرزاي لم يكن مفاجئاً، خصوصاً أنه تعذر التحضير مسبقاً للاجتماع بسبب الطابع المفاجئ لزيارة أوباما الذي وصل عصرا إلى أفغانستان.

وغادر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ليل الأحد/الاثنين، قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، مختتما زيارة مفاجئة استمرت حوالي أربع ساعات، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وخلال الزيارة تعهد أوباما بأن يعلن قريبا عدد الجنود الأميركيين الذين قد يبقون في هذا البلد بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي منه في نهاية 2014.

ووصل الرئيس باراك أوباما مساء الأحد إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة سيتفقد خلالها القوات الأميركية التي تنتشر هناك منذ أكثر من 12 عاماً، وفق مراسل لفرانس برس يرافق وفد الرئيس الأميركي.